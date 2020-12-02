Дистанционное обучение для 9 классов в Новосибирске: в министерстве образования рассказали, когда оно закончится

Рассказываем, когда закончится дистанционное обучение для 9 классов в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, когда закончится дистанционное обучение для 9 классов в Новосибирске. В министерстве образования пояснили, что в школы дети вернутся уже в понедельник — 7 декабря. Такое решение было принято сегодня, 2 декабря, на заседании оперативном штабе Новосибирской области.

— Те 9-классники, которые уходили на дистанционный формат работы, вернуться к очному образованию уже в этот понедельник, 7 декабря. Соответствующий документ мы направим в образовательные учреждения в ближайшее время, — пояснил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что решение о переводе всех новосибирских школьников на очный формат работы с третьей четверти еще не принято. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

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