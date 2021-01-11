Взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года разрушил два верхних этажа. Ударная волна почти полностью уничтожила помещения. Под завалами спасатели обнаружили 41-летнего рабочего. Очевидец рассказал КП-Новосибирск о том, что перед тем, как этажи обрушились, он услышал хлопок.— После громкого хлопка поднялась пыль, — рассказал КП-Новосибирск очевидец взрыва Константин. — Страшно не было: сразу приехали на место МЧС, «Скорая помощь».Ранее КП-Новосибирск писала о том, ЧП произошло в 8-этажном производственном здании на улице Северный проезд в Кировском районе. Там производили и хранили комбикорм. Как сообщили в региональном СК, хлопок произошел, когда в емкость заливали один из компонентов по производству корма.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: прямая онлайн-трансляция.Взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года чуть не стоил жизни человеку: все самое важное — в нашей онлайн-трансляции. (подробнее)