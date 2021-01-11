Взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: следователи озвучили предварительную причину ЧП. Взрыв произошел во время производства комбикорма для крупного рогатого скота, когда в емкость загружали один из компонентов.— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Напомним, взрыв произошел в 8-этажном производственном здании. Волной разрушило два верхних этажа. Спасатели, разбирая завалы, обнаружили 41-летнего рабочего. В тяжелом состоянии его передали врачам «скорой помощи». С переломами и ожогами его госпитализировали в областную больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: врачи рассказали о состоянии пострадавшего.Мужчину нашли под завалами после того, как произошел взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года. (подробнее)