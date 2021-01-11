Последний день новогодних каникул для семьи из Евсино закончилось поножовщиной. Ночью 10 января муж и жена выпивали вместе, но в один момент поссорились, и женщина схватилась за нож.— Бригада «скорой помощи» привезла 35-летнего мужчину с ножевым ранением груди в городскую больницу Искитима. Врачи рассказали о случае в полицию. Выяснилось, что травму мужчине нанесла его 36-летняя жена, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока сибирячка находится под подпиской о невыезде. По закону ей грозит до 10 лет лишения свободыНапомним, вечером 8 января похожий инцидент произошел в Новосибирске. Муж ударил жену ножом в живот, после этого он пытался сбежать от полиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирец ударил свою жену ножом после ссоры и сбежалМужчине грозит до восьми лет тюрьмы (подробнее)