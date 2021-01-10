В Новосибирске семейное застолье закончилось поножовщиной. Инцидент случился вечером 8 января на улице Кропоткина в Заельцовском районе. Как рассказали в полиции, конфликт с трагическим исходом произошел между мужем и женой. Они вместе отмечали новогодние праздники, выпивали. В один момент супруги поссорились, и мужчина ударил женщину ножом в живот.— Мужчина был ранее судим за грабеж и продажу наркотиков. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Пострадавшую женщину отвезли в больницу на скорой. Ее мужу поначалу удалось сбежать, однако вскоре сибиряка задержал дежурный патруль ППС. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru