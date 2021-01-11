Автомобилисты на руках вынесли фуру, которая перекрыла проезд на Бердском шоссе. Движение по дороге оказалось полностью заблокированным в одну сторону после ДТП. Авария произошла возле остановки «Карьер Борок» 10 января. Там грузовик столкнулся с иномаркой.Фуру вынесло в кювет, где она столкнулась с деревом, а кузов остался на дороге. Из-за аварии на Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка.Новосибирцы решили не дожидаться помощи. То, как толпа новосибирцев сдвигают многотонную машину, сняли на видео очевидцы.В тот день ситуацию в Новосибирске осложняла метель и снегопад. По словам водителей, дорога была скользкой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru