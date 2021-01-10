В Новосибирске тягач с прицепом столкнулся с иномаркой и на полчаса заблокировал движение по улице Большевистской. ДТП произошло днем 10 января возле остановки «Карьер Борок».— КамАЗ, судя по всему занесло. Тягач, подбил минивэн Toyota Corolla Spaciо и заблокировал своим полуприцепом движение по улице в сторону центра, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».Очевидцы сообщили, что сейчас движение на улице уже возобновилось. Сибиряки, в свою очередь, обвиняют в пробках дальнобойщиков и обилие снега на дорогах:— Город заблокирован, проехать невозможно.— Фурам пора уже запрещать въезд в город.— Пробка там в несколько километров.— Сегодня снега еще много выпало, тоже влияет— пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru