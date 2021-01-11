В поселке Маслянино вор-домушник вынес из квартиры четыре пластиковых окна на 20 тысяч рублей. В ГУ МВД по области КП-Новосибирск пояснили, как все произошло. Дело в том, что сибиряки затеяли ремонт, а новые пластиковые окна оставили в комнате. Вечером 8 января, когда хозяева вышли на улицу, преступник проник в их дом.— Полицейские установили, что окна вынес 39-летний местный житель, ранее не судимый. Он сорвал навесной замок с входной двери, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Пластиковые окна вернули пострадавшим. А в отношении вора возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь его грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейские продолжают расследование.Напомним, 8 января в обувном магазине Новосибирска мужчина украл у продавщицы айфон, перчатки и сумку. Сейчас его разыскивают.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я вышла на минуту»: ловкий вор, укравший у продавщицы айфон, попал на видеоПострадавшая уже обратилась в полицию (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru