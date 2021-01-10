Неизвестный мужчина украл у сибирячки айфон, перчатки и сумку. ЧП произошло 8 января в обувном магазине.— Я отошла на склад на минуту, чтобы обувь убрать. Телефон лежал на зарядке за кассой. Выхожу, а его нет. Сразу же начала звонить, но номер был недоступен. Сразу же позвонила директору и в полицию, — рассказала КП-Новосибирск Виктория, пострадавшая.Девушка тут же начала смотреть камеры наблюдения. На кадрах видно, что неизвестный мужчина зашел в магазин и начал там хозяйничать. Положил себе в куртку перчатки, запихнул в карман телефон и вышел.Сибирячка уже написала заявление в полицию. Сейчас предполагаемого вора ищут правоохранители.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru