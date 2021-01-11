В селе Сосновка, что возле Искитима, загорелся частный дом. Из огня спасли 64-летнюю женщину, которая не смогла покинуть жилище сама. Все случилось 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.— На улице Школьная загорелся частный дом на две квартиры. частном двухквартирном доме на ул. Школьная. В одной из квартир огонь повредил стены, потолок, дверные проемы, окна, мебель и домашние вещи. Из горящей квартиры соседи спасли 64-летнюю женщину, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.Соседнюю квартиру пламя не задело. Пожарные полностью потушили огонь за полтора часа.Напомним, 9 января в селе Марусино также вспыхнул двухквартирный частный дом. Из огня спаслись 12 человек, среди них была многодетная семья. Пожар полностью уничтожил крышу в их доме, и сибирякам пришлось искать себе новое жилище.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы выбежали, в чем спали»: стали известны подробности пожара под Новосибирском, на котором спаслись пять детейСейчас многодетная семья ищет съемную квартиру и просит помощи (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru