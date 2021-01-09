В селе Марусино 9 января полностью сгорел двухэтажный деревянный дом на две квартиры. В одной из них жила большая семья: мама, папа, бабушка, дедушка и пятеро детей. Страшное событие случилось глубокой ночью. Подробности пожара — в материале КП-Новосибирск.Мать семейства Елена Кузьменко рассказала, что их спас пожарный извещатель. Точнее даже не он, а старшая дочь, которая этой ночью не спала, а проводила время в соцсетях. Она-то и услышала звук датчика.— Мы с мужем уже спали, а тут в нашу комнату забегает дочь и кричит: «Мама, что-то пищит, я ничего понять не могу». Мы думали, что это сигнализация на машине, а потом увидели, что это пожарный извещатель — нам его года два назад установили. А из-за стены идет дым. Оказалось, соседка затопила печку, а потом ушла к сестре. Печь разгорелась, и огонь перешел на стену нашей квартиры, — рассказала КП-Новосибирск Елена.Поначалу семья пыталась потушить пожар сама. Из-за огня сломалась электрическая насосная станция, поэтому воду носили в ведрах. Но пламя оказалось сильнее.— В один момент муж сказал: «Собирай детей, документы — и бегите!» Мы повыскакивали, в чем спали, в одних трусах и ночнушках. Мне дали потом штаны, телогрейку, чуни на ноги. Дети-подростки выбежали сами, 5-летнего сына и дочек в одеяле вынесли. У меня мама перенесла инсульт, правая нога у нее не работает. Ее из пожара соседи вынести помогали. А там уже такое пламя разгорелось, за 10-15 минут в огне был весь дом! — говорит Елена.Во время рассказа женщина не смогла сдержать слез. В прошлом году они успели пристроить к дому комнату, двум младшим дочкам, которым сейчас 7 месяцев и 3 года, сделать также две спальни. Но этим планам пришел конец — огонь ничего не пощадил.Сейчас семья на время переехала к соседям и ищет съемную квартиру в Марусино. Они остались без одежды, еды и денег, поэтому примут любую материальную помощь. Сбор вещей открыли в Марусинской сельской библиотеке. Если вы хотите помочь погорельцам, просьба позвонить по номеру 8-965-820-70-61 (Елена).Напомним, всего из пожара спаслись 12 человек: еще трое жили в соседней квартире. По сообщению МЧС, огонь полностью уничтожил кровлю дома, а площадь пожара составила 160 квадратных метров. Тушили пламя 10 человек и 3 пожарных машины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском две семьи едва не погибли на пожаре12 человек успели эвакуироваться из пылающего здания (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru