В селе Марусино ночью на 9 января произошел крупный пожар в двухквартирном доме. Огонь полностью уничтожил здание, но его 12 жильцов успели эвакуироваться. Их спас громкий звук пожарного извещателя.— Сообщение о срабатывании датчика поступило в 3:42. Датчик был установлен в квартире, где жила семья с пятью детьми — он среагировал на задымление в соседней квартире. От громкого сигнала все проснулись и быстро покинули дом. Из 12 спасшихся — семеро детей, никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.Пожарные, прибыв на место, тушили огонь одновременно из двух стволов. Открытый огонь удалось потушить через 1,5 часа. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжаются до сих пор.Причину пожара выяснят дознаватели МЧС. Жильцы квартир переселились на время к родственникам.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru