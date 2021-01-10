Новосибирские ветеринары спасли от гибели редкую африканскую ежиху. Историю столь необычного пациента рассказали КП-Новосибирск врачи ветклиники «БЭСТ».— Ежиха была вялой, отказывалась от корма, появились выделения из половых путей. Мы сделали УЗИ и выявили пиометру — распространенное заболевание у самок домашних животных. Чтобы спаси животное, пришлось делать операцию. Все прошло успешно, скоро животное вернется домой, — рассказала КП-Новосибирск специалист по экзотическим животным ветклиники «БЭСТ» Надежда Новокрещенова.Ветеринар пояснила, что причиной недуга стал гормональный сбой у ежихи. Кстати, в ветклинике отмечают, что в качестве домашнего любимца ежиков новосибирцы заводят не так часто. Но экзотических пациентов в клинике хватает.— В Новосибирске все большую популярность приобретают экзотические животные. Наиболее распространены: ежи, сурикаты, крысы, черепахи, попугаи, еноты, змеи и земноводные - аксолотли, тритоны. Помните ,что за ними уход и содержание имеют специфические особенности, — уточнила Надежда Новокрещенова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Наглость — второе счастье»: в Новосибирском зоопарке лемуры отобрали еду у капибарВидео «безобразия» появилось в социальных сетях (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru