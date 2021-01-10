Лемуры из новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило ежедневно радуют посетителей своим выходками. Животные и в этот раз нашли, чем развеселить жителей города. Ничего не стесняясь, они отобрали еду у безобидных капибар. Их проказы удалось запечатлеть на камеру сибирячке Анне Новиковой.— Вот тебе и лемуры. Чужую еду едят! — удивляется женщина.На кадрах видно, как лемуры уверенно подходят к чужой миске и ничего не стесняясь начинают из нее есть. Рядом пристраивается маленькая капибара. Лемуров не смущает, что в их кормушках много еды. Видимо, чужое вкуснее.Поведение пушистых животных, рассмешило социальные сети:— Наглость — второе счастье.— Вот эта дружба!— Главное, чтобы малыши капибары не остались голодные.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru