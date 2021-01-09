В субботу, 9 января, в комплексном центре соцобслуживания населения Ленинского района сибиряки устроили скандал. Люди выстроились в большие очереди за новогодними подарками для детей, но оказалось, что сладости выдавали не всем. Сотрудник отделения соцзащиты пояснили ситуацию. По его словам, произошло недопонимание, и кто-то сообщил новосибирцам ложную информацию. — Сегодня был ажиотаж, все ринулись получать подарки. А нам пришел приказ, в котором четко написано: выдать новогодние подарки детям-инвалидам и детям, проживающим в малоимущих и многодетных семьях, в возрасте от 2 до 14 лет. Вот и все. Но кто-то выложил приказ в неполной форме, мол, подарки положены абсолютно всем, — и начался скандал. А ведь все было сделано для людей, никакой жадности с нашей стороны нет, — сообщили КП-Новосибирск в центре социального обслуживания Ленинского района. Напомним, 4 января новосибирцы выстраивались в большие очереди в аквапарк — людей не запускали внутрь, на морозе пришлось стоять несколько часов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТолпа посетителей несколько часов простояла на морозе в очереди в аквапарк Новосибирска и устроила драку с охранойЛюди закатили скандал, что их не пускают искупаться в бассейнах и погреться в сауне (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru