Любимое место отдыха сибиряков и жителей соседних регионов подверглось настоящей атаке в новогодние каникулы. Новосибирский аквапарк оказался не готов к такому наплыву посетителей. Людей с билетами выгоняли силой.Чья вина в создавшемся ажиотаже и есть ли шанс скатиться с водной горки — в материале КП-Новосибирск.«ПРОСТОЯЛИ НА МОРОЗЕ И УЕХАЛИ»Семья Суходеевых из Новокузнецка 5 часов добиралась до новосибирского аквапарка, предвкушая веселые развлечения и хорошие воспоминания о проведенных выходных.Родители с двумя шестилетними двойняшками тряслись в дороге, а потом еще долгое время пытались попасть на аттракционы. Но все попытки оказались тщетными. В такой же ситуации оказались сотни других людей.— Мы приехали к аквапарку. Смотрим толпа людей идет обратно. Подходим ко входу, а там еще человек 50, наверное, стоят на морозе в -32 и просят их пустить в помещение, — рассказал КП-Новосибирск Марк Суходеев.Так, семейство Суходеевых не по своей воле стало заложниками ситуации. И вместо праздничного настроения получили слезы дочерей.— Я с криками просил, чтобы охрана разрешила жене с девочками зайти внутрь погреться. Мы продрогли все. В итоге собрались и обратно поехали домой. Дети все в слезах. Прокатались 10 часов просто так, — недоволен глава семейства.ТАМ БЫЛА ДАВКАА вот история Натальи, которая приехала в аквапарк вместе с родственниками из Омска. Женщина с детьми ужаснулась от увиденного.— Там была настоящая давка. Охранники держали оборону. В итоге один мужчина настоял, чтобы пустили хотя бы мам с детьми. На уступки пошли, но запустили лишь малую часть, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.Все планы на отдых были испорчены. Ждать на морозе, когда другие посетители накупаются и выйдут, затея малоприятная. Как правило, люди покупают абонементы на весь день, поэтому покрываться инеем в очереди мало кто решился. Да и социальную дистанцию в такой давке никто не соблюдал.А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИНа официальном сайте новосибирского аквапарка уже несколько дней красуется важное объявление, на которое люди, покупающие билеты, почему-то не обращали внимания, пока ситуация совсем не накалилась.— Уважаемые гости и посетители, в целях соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора доводим до Вашего сведения, что на территории Аквапарка действуют ограничения по максимальном количеству посетителей, одновременно находящихся на территории комплекса «Аквамир» в размере не более 50% от вместимости объекта. В связи большим количеством посетителей, в праздничные дни просьба уточнять о возможности посещения по тел. колл- центра +7 (383) 316 00 00. Кроме того, просим соблюдать на территории Аквапарка масочный режим и социальную дистанцию, — написали на сайте администраторы развлекательного комплекса.К сожалению, уточнений о конкретном количестве человек, которые входят в разрешенные 50 процентов мы так и не увидели.КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?С возвратом потраченных на билеты средств у сибиряков проблем пока не возникало. В Аквапарке подробно описывают инструкцию, как это сделать.— Заходите на наш официальный сайт в раздел «Контакты». Далее выбираете «возврат денежных средств за покупку билетов». Нажимаете. Находите заявление и заполняете. А затем отправляете нам на почту, — говорят представители «Аквамира».И еще одно важное дополнение: заполнять заявление должен тот человек, на кого оформлена банковская карта. Деньги придут в течении трех дней.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru