В Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, будет ли теплым начало 2021 года в Новосибирске. Синоптики дали предварительный прогноз того, что ждет жителей города в январе.— В Новосибирске в первой половине месяца ночью преимущественно останется температура около -30 — -35 градусов, местами до -42 градусов, днем — -28 — -30 градусов. Во второй декаде повышение температуры воздуха ночью до -13 — -18 градусов, днем — до -10 — -15. В третьей же декаде преобладающая температура ночью воздуха -22 — -27. Днем будет около -21 градуса. То есть, январь будет довольно холодным, и в среднем на 4 градуса ниже климатической нормы, — сообщили КП-Новосибирск в Гидрометцентре.Кроме того, по прогнозам синоптиков, в первом месяце 2021 года и снега выпадет меньше, чем обычно, — всего 12-36 миллиметров, что ниже нормы.Напомним, метеорологи также рассказывали, когда в Новосибирск придут крещенские морозы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, когда придут крещенские морозы в НовосибирскМы узнали, когда придут крещенские морозы в Новосибирск (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru