В Гидрометцентре рассказали, когда придут крещенские морозы в Новосибирск. Холода еще не собираются отступать: после небольшого потепления сибиряков снова ждет 40-градусный мороз.— 11 и 12 января будет относительно тепло: ночью до -20 градусов, днем до -15. Далее уже начнется похолодание: 13 января от северо-запада области по всей ее территории распространятся морозы: будет до -27 градусов ночью, а 14 — -31 градус. А в течение следующих дней температура понизится до -36 градусов, местами и до -40, — сообщили КП-Новосибирск в Гидрометцентре.Уже в это воскресенье метеорологи ждут снег, а после, с похолоданием, осадков практически не будет. В течение следующей недели до Крещения, если будет идти снег, то совсем незначительный, передают КП-Новосибирск синоптики.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru