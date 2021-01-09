В Новосибирске в Северо-Чемском жилмассиве вспыхнула «Тойота Королла». Произошло все поздно вечером 8 января. Огнетушителей на стоянке не оказалось — люди схватились за лопаты и стали забрасывать пламя снегом. А вскоре к ним на помощь пришла тяжелая техника.Операция по спасению иномарки попала на видео.— Огонь начал вырываться из-под капота. Очевидцы начали бросать на горящее авто снег. Позже им помог фронтальный погрузчик, высыпав на пламя из ковша целый сугроб, — рассказали в группе «АСТ-54».В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали инцидент.— На место также прибывали пожарные, ликвидировав открытое горение за 3 минуты. Огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля. Никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.Напомним, 7 января в Новосибирске загорелась автомастерская на улице Выборной. Из людей в пожаре никто не пострадал, но огонь повредил машины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске загорелась автомастерская с машинами: внутри был газовый баллонПо предварительной информации спасатели эвакуировали три автомобиля (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru