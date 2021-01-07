В четверг, 7 января, на улице Выборная в Октябрьском районе Новосибирска загорелась автомастерская. Огонь охватил крышу, а потом перекинулся на все здание. В это время внутри СТО находились машины и газовый баллон.— Сообщение о возгорании поступило в 18.15. Пожарные работают по повышенному номеру сложности. По оперативной информации спасатели эвакуировали 1 газовый баллон и автомобиля. Внутри остаются еще две машины. Работу пожарным осложняет высокая температура, плотное задымление, большая площадь объекта и наличие автомобилей, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.Работники автомастерской успели покинуть горящее здание. Из людей никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru