Котенок по кличке Кит попал в добрые руки и больше не будет скитаться по разным углам. До этого питомец был любимчиком новосибирского трансгендера Николая Басаковского. После его убийства животное досталось подруге, которая не могла навсегда приютить питомца и поэтому стала искать для Кита новый дом.Публикация в «КП-Новосибирск» приблизила момент счастливой встречи котика с доброжелательной сибирской семьей.— Мы его привезли к этим людям. Он сначала не выходил из коробки минут пять, боялся. А потом ничего, освоился и сам пошел на руки к новой хозяйке, — рассказывает подруга трансгендера Кристина.Теперь Кит живет в Калининском районе. Он учится дружить не только с людьми, но и с другими животными в квартире — собакой и еще одним котом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru