Причиной для пристального внимания и проверок всех ответственных служб стал недавний конфликт между посетителями водного аттракциона и охраной заведения. 4 января толпа разгневанных сибиряков с билетами на водные горки штурмовала здание, пытаясь попасть внутрь.Женщинам с детьми пришлось часами стоять у входа в лютые морозы. А некоторые мужчины даже полезли в драку с охранниками.Сегодня, 8 января, стало известно, что аквапарк тщательно проверили сотрудники Роспотребнадзора и выдали руководству организации несколько предписаний на устранение нарушений санитарно- эпидемиологических требований.— Сотрудниками Роспотребнадзора проверено исполнение ранее выданных предписаний: все они устранены. Была нанесена разметка на полу для соблюдения условий социальной дистанции, приобретены дезинфицирующие средства надлежащего качества, появилась документация на облучатели. В мокрых зонах аквапарка, а также в кафе установлены облучатели рециркуляторы, санитайзеры с антисептиками для посетителей, — озвучило итоги проверки правительство Новосибирской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТолпа посетителей несколько часов простояла на морозе в очереди в аквапарк Новосибирска и устроила драку с охранойЛюди закатили скандал, что их не пускают искупаться в бассейнах и погреться в сауне (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru