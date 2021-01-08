Рано утром 8 января в новосибирском аэропорту совершил экстренную посадку самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр». На борту воздушного судна находилось 52 пассажира и 4 члена экипажа.— На данный момент проводится проверка по факту вынужденной посадки воздушного судна АТР-72, следовавшего по рейсу Сургут-Новосибирск. Предварительно установлено, что в самолете сработала индикация отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту — аэропорту назначения «Толмачево» в Новосибирске, — прокомментировали представители Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте. — В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Предварительно Уральская транспортная прокуратура сообщала, что самолет взлетел в Толмачево, но из-за обнаружения неполадок вынужден был вернуться обратно. После проверки информации выяснилось, что воздушное судно лето из Сургута в Новосибирск, откуда после дозаправки должно было вылететь в Красноярск. Сработавший датчик лишь ускорил запланированное приземление.Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. Сейчас люди ожидают, когда авиакомпания назначит им резервный борт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет с отказавшим двигателем вернулся в «Толмачево» сразу после взлетаНа борту воздушного судна находилось 52 пассажира (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru