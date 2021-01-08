В пятницу, 8 января, самолет АТР-72 вернулся в аэропорт «Толмачево» сразу после взлета. Пилоты запросили аварийную посадку в связи с отказом правого двигателя.— В 6.27 местного времени в аэропорту Новосибирска произведен возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Новосибирск — Сургут. Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Известно, что на борту судна находилось 52 пассажира и 5 членов экипажа.Посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет.Напомним, 13 ноября 2020 года в новосибирском аэропорту «Толмачево» произошло самолет АН-124 выкатился за пределы взлетной полосы. У грузового судна сразу после взлета отказал двигатель. Обломками был серьезно поврежден фюзеляж самолета и даже стоящий на территории аэропорта склад. Пилоты из-за отказа электроники были вынуждены сажать АН практически в слепую. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru