«Смотрел в окно и садил самолет»: следователи рассказали, как пилоты АН-124 приземлились без связи в «Толмачево»

Следователи работают на месте экстренной посадки АН-124 в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте рассказали подробности аварийной посадки АН-124 в «Толмачево». На месте вторые сутки работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. ЧП произошло 13 ноября.

— Следствием установлено, что после взлета у самолета отказал двигатель. Всего их у воздушного судна четыре. Обломками двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали внутренние и внешние средства связи на борту самолета, а также все электронные системы, в том числе пилотирования. В данной ситуации командир воздушного судна было принято экстренное решение о посадке в «Толмачево». Экипаж совершал посадку, руководствуясь визуальным наблюдением и точками соприкосновения с взлетной полосой. После посадки судно выкатилось с ВПП на 300 метров, — рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно- Сибирского СУТ СК России Роман Глуховеров.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела произведен осмотр помещения склада, на крыше которого обнаружены сквозные следы повреждений, внутри помещения — части двигателя, изъяты детали двигателя, образцы топлива, видеозаписи с камер наружного наблюдения, бортовой журнал.

Напомним, грузовой самолет АН-124 принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр». На борту было 83 тонны запчастей. После жесткой посадки воздушного судна никто не пострадал.

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