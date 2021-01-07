В Нижней Ельцовке мужчина и женщина, приехавшие в гости к родным из Москвы, пострадали после катания на горке. Они съехали с высокого склона на плюшке и на большой скорости врезались в дерево. Об этом рассказали очевидцы в группе «На Хвосте I Академ, Кольцово и окрестности».— Это произошло в ночь с 5 на 6 января. Кругом деревья. А тут женщина и мужчина на ночь глядя с этой горы вздумали кататься. Взрослые люди и на чем?! На плюшке, которой сроду управлять не получится. Ну вот на полном ходу прямо в дерево и врезались! — рассказал свидетель произошедшего.По словам очевидца, пострадавших с места происшествия увезла скорая.В «скорой помощи» КП-Новосибирск этот случай не подтвердили.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 9-летняя девочка скатилась с горы на плюшке, врезалась в металлическое ограждение и погибла. Врачи пытались реанимировать ребенка, но попытки оказались тщетными.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дети просили нас прокатиться «последний разочек»: родные рассказали о гибели второклассницы на горке и о ее выжившем брате.Девочка погибла, а ее 10-летний брат попал в больницу после трагического спуска на «ватрушке». (подробнее)