Стали известны подробности гибели жительницы села Киик Тогучинского района. Ее нашли мертвой в снегу с обмороженными руками и ногами. Известно, что она болела ВИЧ, туберкулезом, а еще принимала наркотики.— Женщина умерла до того, как оказалась на снегу. Причиной ее гибели стало удушение руками. Задержан подозреваемый. Ее 38-летний гражданский муж. Пара поссорилась после того, выпивала спиртное. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»,- сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее сожитель женщины утверждал, что нашел женщину в снегу выпившей, и она умерла на его глазах дома от обморожения. Настораживало то, что на теле женщины были гематомы и рваная рана на лбу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибирячка, больная ВИЧ, умерла от обморожения на глазах у мужа.Ее нашли пьяной в снегу, у нее были обморожены руки и ноги. (подробнее)