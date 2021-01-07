В Новосибирске многодетная семья с пятью детьми, младшему из которых всего полгода, осталась без крыши над головой. Их дом на улице Дежнева в Дзержинском районе Новосибирска в ночь с 6 на 7 января. Сначала загорелась баня, а потом огонь перекинулся и на сам дом.— Дочка вовремя заметила огонь из окна квартиры. Она сразу об этом сказала нам, и мы успели выбежать из дома, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама детей. — Мы пока временно живем у соседей.В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара.— Когда пожарные прибыли на место, дом и надворные постройки горели открытым огнем. Все усилия были направлены на то, чтобы огонь не распространился на соседние дома. На тушении пожара работали 6 единиц техники и 24 спасателя. По оперативным данным из дома сами эвакуировались двое взрослых. Люди не пострадали, — сообщили в ведомстве.По словам Анастасии, в пожаре сгорела вся их одежда, а еще учебники детей. Чтобы узнать, какая помощь нужна новосибирцам, можно позвонить по телефону 8 — 953 — 868 — 80 — 45.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в пожаре погибла мама и трое ее детей. Они жили в аварийном здании.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Отец окна руками бил, но было поздно»: названа возможная причина пожара, в котором погибла мать с тремя детьми.Следователи выясняют, по вине кого из чиновников семья оказалась в аварийном доме. (подробнее)