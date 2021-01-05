5 января в Советском районе Новосибирска в пожаре погиб 58-летний мужчина. Произошло все около пяти утра в доме № 30 на бульваре Молодежи. Пожарных вызвали соседи, которые учуяли запах гари.В квартире пожарные увидели, что дым шел от дивана, на который упала непотушенная сигарета. Рядом лежал мертвый мужчина.— Погибшему было 58 лет. Вероятнее всего, погиб он из-за неосторожности при курении. Сигарета упала на диван, синтетические ткани начали тлеть — это вызвало сильное задымление. Хозяин квартиры, видимо, уснул и, надышавшись продуктами тления, отравился, — сообщил изданию «Навигатор» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.Напомним, в ночь на 5 января в Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом — в пожаре погиб человек. Позже, вечером этого же дня, загорелся дом в Ленинском районе: внутри взорвались баллоны с газом. Пожарные тушат огонь до сих пор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Обрушились крыша и провода»: в Новосибирске из-за пожара на даче погиб человекЕго тело достали из-под обломков дома (подробнее)«Взорвались газовые баллоны»: в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный домОколо двух часов его тушат пожарные (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru