Вечером во вторник, 5 января, на улице Балластной в Ленинском районе загорелся частный дом. Как рассказал пожарным хозяин, который сумел выбраться из жилища, внутри взорвались баллоны с газом.— В 19:17 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Балластной. Горит частный дом и надворные постройки. Была угроза распространения огня на соседние строения, тушение осложняло короткое замыкание электрических сетей. К месту были вызваны энергетики. По оперативной информации, взорвались два газовых баллона. Пожарные вынесли из здания один баллон с ацетиленом, но, по словам хозяина дома, еще несколько баллонов остались внутри. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, его площадь — около 600 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.В 20:55 огонь был локализован. Пожарные по-прежнему работают на месте. Пока что сообщений о пострадавших не поступало.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru