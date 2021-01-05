Новосибирский аквапарк после скандала, который произошел 4 января, сменила охрану и увеличил число работников. Теперь посетители не толпятся у входа на морозе.— Администрация комплекса «Аквамир» приносит свои извинения всем, чьи планы были нарушены длительным ожиданием в очереди. Для вашего комфортного отдыха вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей в оздоровительный центр. Также в аквапарке поставили больше сотрудников на кассах и сменили подрядную организацию, занимающуюся охраной, — сообщили в официальной группе аквапарка в соцсетях.В «Аквамире» корреспонденту КП-Новосибирск ответили, что теперь люди ждут своей очереди внутри холла.— Вчера люди стояли на улице, сегодня все находятся внутри здания. Сейчас толчеи никакой нет, — сказала КП-Новосибирск оператор аквапарка.Напомним, 4 января в новосибирском аквапарке случился скандал: охрана не запускала внутрь посетителей, которые приехали не только из города, но и с соседних регионов. Причина — рекомендации Роскомнадзора, которые ограничивали число желавших искупаться. Людям пришлось несколько часов стоять на морозе и ждать своей очереди, некоторые даже дошли до драки с охранниками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТолпа посетителей несколько часов простояла на морозе в очереди в аквапарк Новосибирска и устроила драку с охранойЛюди закатили скандал, что их не пускают искупаться в бассейнах и погреться в сауне (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru