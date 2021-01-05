В Новосибирске накануне вечером случилось ДТП: внедорожник сбил водителя троллейбуса, который остановился у края дороги и поправлял провода. Произошло все около 6 часов вечера 4 января.— 77-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал по улице Станционной и напротив дома № 28 наехал на 48-летнего водителя троллейбуса — мужчина в это время вышел из общественного транспорта и поправлял контактные провода. Шофера троллейбуса увезли в больницу с травмами, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.Напомним, ранее в Новосибирске иномарка сбила на «зебре» бабушку и ее 3-летнюю внучку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске иномарка сбила бабушку и трехлетнюю внучку на пешеходном переходеВодитель не заметил людей, переходивших дорогу (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru