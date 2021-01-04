Вечером в воскресенье, 3 января, ДТП произошло в Центральном районе Новосибирска: там 29-летний сибиряк около 19.00 сбил 3-летнюю девочку с ее бабушкой. Мужчина не посмотрел в зеркало, когда сдавал назад, и не заметил идущих людей.— Водитель 1991 года рождения на автомобиле «Хонда Аккорд» ехал по улице Депутатская 48 со стороны улицы Серебренниковской в сторону улицы Красный проспект. Там он сбил двух пешеходов - пожилую женщину и девочку доставили в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.К счастью, пенсионерка с ребенком получили незначительные ушибы.— Медики осмотрели пострадавших и отпустили их домой, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru