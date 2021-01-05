В Кировском районе Новосибирска загорелся дачный дом — в пожаре погиб человек. Произошло все поздно вечером в понедельник, 4 января, в СНТ «Радуга».— Дом загорелся около 21:00. Проезды в СНТ узкие, поэтому пожарные не могли проехать до дома. Они остановились примерно в 150 метрах и проложили магистральную линию рукавов. Дом был полностью в огне, оборвались и обрушились электропровода. Приступить к тушению пожарные не смогли: кабель 380 вольт лежал на земле, была угроза поражения током. Кроме того, в очаге находился газовый баллон, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.Только около 22:00 на место приехали сотрудники электросетей — к этому времени в доме полностью обрушилась крыша. Разрешение на тушение пожарные получили в 23:09 и ликвидировали открытый огонь через две минуты.На месте пожара нашли тело погибшего. Причины его смерти, возраст и пол устанавливает Следственный комитет.Напомним, вечером того же дня в Новосибирске вспыхнула многоэтажка на улице Выборной. Из дома эвакуировали 60 человек. Среди них никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске из горящей многоэтажки на улице Выборной эвакуировали 60 человекПо предварительным данным, в огне никто не пострадал (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru