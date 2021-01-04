Квартира в 17-этажном жилом доме по улице Выборная Октябрьского района загорелась вечером 4 января. На место за несколько минут добрались первые пожарные расчеты. Пламя вырывалось из окна на 14-м этаже.— Прибытие пожарных зафиксировано в 17:47. Из дома было эвакуировано около 60 человек. Огонь на площади 15 квадратных метров был потушен в 18:03, — прокомментировал КП-Новосибирск начальник пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.По предварительным данным, погибших и пострадавших в этом пожаре нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания, а жители дома возвращаются в уцелевшие квартиры.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru