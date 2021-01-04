Во дворе многоэтажки по улице Дениса Давыдова, 7 залили ледяную горку, однако вксоре взрослые заметили, что развлечение может привести к беде.— Этот скат упирается прямо в чей-то гараж. И если ребенок будет катиться на ледянке, да еще и с большой скоростью, то точно голову себе разобьет, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Наталья.Родители прицепили к дереву, которое стоит на пути катающихся, старый матрац. Но это не решает проблему.— Сейчас холодно и детей во дворе нет. А может их родители после трагедии, которая случилась в Первомайском районе, не пускают теперь на горку. В любом случае, развлечение получилось очень опасное, — резюмирует сибирячка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru