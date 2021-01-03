Министерство труда и социального развития Новосибирской области начали проверку по факту издевательств в детском доме-интернате. Об этом они сообщили в социальных сетях.— Начата проверка в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района, — сообщили представители министерства в группе «ЧП Новосибирск».После нее будет дана оценка действий работников и приняты соответствующие меры.Напомним, что сегодня в социальных сетях родственница мальчика-инвалида рассказала об издевательствах в детском доме-интернате. По ее словам, племянника били, привязывали к кровати и почти не кормили. К делу подключились следователи и прокуратура.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Его били и привязывали к кровати»: сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником-инвалидом — у подростка оказались сломаны пальцыСледователи начали проверку и выясняют, что произошло с парнем (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru