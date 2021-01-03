В Новосибирске за сутки от COVID-19 умерло 8 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб.— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года, — говорится в сообщении. — Всего в регионе от коронавируса умер 991 человек.На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находятся 52 человека. К аппаратам ИВЛ врачи подключили еще 28 пациентов.— Под медицинским наблюдением находятся 4 045 жителей региона, — сообщает оперштаб Новосибирской области.Напомним, что 2 января от коронавируса скончались 9 человек. Самому молодому умершему было 58 лет.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕВ Новосибирской области от коронавируса умерли еще 9 человек: что о них известноОб этом сообщили в оперштабе (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru