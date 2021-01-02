В Новосибирской области от коронавируса за последние сутки скончались еще девять человек. Об этом сообщили в областном оперштабе. Рассказываем, что о них известно.— За последние сутки от COVID-19 скончались еще девять пациентов. Мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 983 человека, — пояснили в оперштабе.Сейчас в отделениях реанимации в больницах региона находится 152 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов. В стационарах Новосибирска находятся 1 612 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы области с установленным диагнозом и подозрением были госпитализированы 1 034 пациента.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru