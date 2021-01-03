В Новосибирске 3 января загорелся частный дом. ЧП произошло в Первомайском районе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.— Столб черного дыма от пожара заметен из разных районов города, — пишут в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Как рассказали, в пресс-службе регионального МЧС загорелся двухэтажный дом на улице Демократической.— Была угроза распространения пламени на соседние постройки. Также тушение усложняло наличие газовых баллонов внутри строений. В 12:42 было ликвидировано открытое горение. По оперативной информации пострадавших в пожаре нет, — сообщает Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.Напомним, что 2 декабря произошел пожар на турбазе «Бердская заимка». Там вспыхнул бревенчатый дом, у которого в последствии полностью сгорела крыша.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕПожар на турбазе «Бердская заимка» под Новосибирском 2 января 2021 года: горит домПожар на турбазе «Бердская заимка» под Новосибирском 2 января 2021 года уже начали тушить (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru