Пожар на турбазе «Бердская заимка» под Новосибирском 2 января 2021 года засняли на видео очевидцы происходящего, позже ролик попал в сеть. На кадрах видно, что здание буквально полностью охвачено пламенем. На место ЧП уже прибыли спецслужбы.— На территории турбазы «Бердская заимка» огнем охвачен один из домиков. На месте работают пожарные, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего. Мы будем следить за развитием событий.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в пожаре в Октябрьском районе города погибла мама с тремя детьми. Трагедия произошла во вторник 29 декабря. Самому старшему ребенку было всего семь лет, самому младшему — 1,5 года. После данного происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Также следователи начали проверку работников администрации Октябрьского района, возможно, будет возбуждено еще одно дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) на чиновников, которые проглядели неблагополучную семью в аварийном доме.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Отец окна руками бил, но было поздно»: названа возможная причина пожара, в котором погибла мать с тремя детьмиСледователи выясняют, по вине кого из чиновников семья оказалась в аварийном доме (подробнее).