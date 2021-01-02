В Новосибирске с 1 января волонтеры и полиция искали 16-летнего парня, который не вернулся домой после празднования Нового года в гостях у друзей. На камерах наблюдения было видно, как подросток утром выходит из подъезда и направляется в сторону своего дома. Однако, к родным он так и не вернулся. Скоро стало известно, что его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». КП-Новосибирск пообщалась с друзьями погибшего мальчика, чтобы узнать, что же произошло в тот роковой день.— Насколько нам известно, он ночевал у друзей, отмечал там Новый год. А под утро пошел домой. Но до дома так и не добрался. Нашли его уже без сознания в каком-то овраге около гаражей, он замерз насмерть, — рассказали КП-Новосибирск друзья погибшего юноши.Сейчас в деталях произошедшего будет разбираться следственный комитет. По данному факту уже начата проверка.— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске поиски подростка, не вернувшегося домой после празднования Нового года, завершились трагедиейОб этом сообщили волонтеры (подробнее).