В Новосибирске нашли погибшим 16-летнего подростка, который не пришел домой после празднования Нового года в гостях. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».— Молодой человек был найден погибшим. Поисковый отряд ЛизаАлерт приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, — сообщается на странице поискового отряда в соцсетях.Теперь в обстоятельствах смерти мальчика будут разбираться следователи. Известно, что признаков насильственной смерти в данном происшествии нет: вероятнее всего, подросток просто замерз. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту:— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru