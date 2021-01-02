Следственный комитет начал проверку после несчастного случая на горке в Новосибирске, где погибла 9-летняя девочка. Напомним, о трагедии стало известно вчера, 1 января.— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.В социальных сетях очевидцы произошедшего сообщали, что ребенок катался на плюшке в не предназначенном для этого месте на склоне горнолыжного комплекса и погиб от удара о металлические ограждения.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске девочка разбилась об ограждения, катаясь с горкиТрагедия произошла рядом с микрорайоном Весенний (подробнее).