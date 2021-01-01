В Новосибирске продолжается следствие по делу о смертельной вечеринке в Академгородке. Там еще 2 февраля 2020 года рухнула кровля. Некоторые участники дискотеки оказались под завалами, где им пришлось дожидаться помощи спасателей, а 22-летняя студентка НГМУ погибла.Здание было не предназначено для подобных мероприятий, и под следствие сразу попали люди, причастные к его проведению. Правоохранители задержали организатора вечеринки Антона Шматова, а также заместителя директора по общим вопросам ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского. На балансе именно Жилищно-коммунального управления Новосибирского научного центра находилось здание, не предназначенное для подобных праздников. Следствие полагало, что Понуровский получил мзду за то, чтобы позволить проведение вечеринки. И вот, видимо, размер взятки установлен. Также, как и обстоятельства ее получения.- По нашим данным, взятку дал Шматов, еще в декабре 2019 года. Шматову предъявили обвинение за дачу взятки за незаконные действия, - рассказал КП-Новосибирск источник в органах МВД.До этого Шматова обвиняли в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Теперь, соответственно, он попал еще под одну уголовную статью.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru