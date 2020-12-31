Днем 31 декабря в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись иномарка и полицейская машина. Последствия ДТП засняли на видео очевидцы.— На улице Большевистской напротив гостиницы дорожное пространство не поделили универсал Mazda и полицейский УАЗ, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик. — По предварительной информации, в данных авариях никто серьезно не пострадал.В ГУ МВД КП-Новосибирск пояснили, что пока что к ним не поступала информация о данном ДТП. Госавтоинспекция тем временем еще раз напоминает, что связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни, водителям необходимо быть особенно внимательными и ездить аккуратнее.Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в ночь на 31 декабря нарушитель на «Тойоте Крауди» пытался скрыться от полицейских. Вереница из служебных машин гналась за ним по всему Новосибирску. В ходе погони нарушителя в дальнейшем задержали в городе Обь. Им оказался 33-летний водитель, ранее лишенный права управлять автомобилем.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские на шести машинах устроили погоню за новосибирцем: это попало на видеоМужчина нарушил правила и не хотел останавливаться по просьбе полиции (подробнее).