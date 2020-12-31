В ночь на 31 декабря нарушитель на «Тойоте Крауди» пытался скрыться от полицейских. Вереница из служебных машин гналась за ним по всему городу — это видели жители разных районов.— Едет тип на «Крауди», шесть машин за ним гонится. Полчаса кружат его всей бандой, — сообщил очевидец в группе «АСТ-54».В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали ситуацию.— Около 1:30 автомобиль «Тойота» ехал по Гусинобродскому шоссе и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. В ходе погони нарушителя в дальнейшем задержали в городе Обь. Им оказался 33-летний водитель, ранее лишенный права управлять автомобилем. Его оформили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщил старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.Напомним, ранее мы писали о томичах, которые угнали джип, чтобы съездить в Новосибирский зоопарк. Полицейские преследовали машину до тех пор, пока она не съехала в кювет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Убегали по сугробам»: омичи украли «Land Cruiser», чтобы свозить девушку в новосибирский зоопаркПолицейские задержали компанию на трассе (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru