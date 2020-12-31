Елена Яткина, известная в стране танцовщица и хореограф, опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме новое видео. Сибирячка в коротенькой пижаме соблазнительно потверкала. Танец был спонтанным. Елена приехала в студию с дочкой на фотосессию.— Я была бы не я , если бы не воспользовалась возможностью сделать видео. К тому же подружка из Лос-Анджелеса Кайла отметила меня в челлендже: потверкать под ее трек «All night long”. Как я могла отказать! — прокомментировала ролик Елена.Менее чем за сутки ролик посмотрели почти 40 тысяч раз. Подписчики оставили около ста восторженных комментариев.— Ух, эти шортики, бедные мужчины.— Хорошая Снегурочка.— Лена, ты королева тверка. Нежная и соблазнительная.Напомним, Елену Яткину знают во всем мире. Она запомнилась своими роликами с танцами в стиле «тверк» и «хай хилз». Она выступает как одна, так и в команде. Елена со своими мастер-классами ездит не только по России, но и по Европе.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мужу не покажу-спать не будет»: сибирячка в коротенькой юбке взбудоражила соцсети откровенным танцем.Ролик меньше чем за сутки набрало почти миллион просмотров. (подробнее)