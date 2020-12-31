В Октябрьском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова затопило супермаркет. Один из покупателей рассказал, что вода не спугнула людей, которые стояли на кассе.— Кипяток ручьем, пар, вода по всему магазину, но Новый год есть Новый год, продолжаем закупаться, — отметил Алексей в группе «Инцидент-Новосибирск».Он снял на видео, как покупатели, которые закупались к празднику, стоят в очереди в воде. На кадрах не видно пара, вода была не горячей, а теплой. Оказалось, что в одном из помещений прорвало трубу.Напомним, глава региона пригрозил новыми ограничительными мерами супермаркетам, если они не буду регулировать количество людей в помещении. Он напомнил, что до конца марта 2021 года в области действует режим повышенной готовности. В это время запрещены массовые мероприятия, а людям необходимо быть в защитных масках в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вспышка нам не нужна»: губернатор Андрей Травников пригрозил ограничить работу торговых центров в Новосибирске из-за предновогодних очередей.Толпу покупателей в одном из гипермаркетов на видео снял очевидец. (подробнее)