«Вспышка нам не нужна»: губернатор Андрей Травников пригрозил ограничить работу торговых центров в Новосибирске из-за предновогодних очередей

Губернатор пригрозил новыми ограничениями. Фото: правительство НСО

В понедельник, 21 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании пригрозил ввести новые ограничения. Главу региона возмутили очереди в торговых центрах.

— Расслабляться нельзя. Мы ожидали, что наступит торговый предновогодний ажиотаж. На деле оказалось, что не все торговые центры готовы к наплыву покупателей. Если ситуация не изменится, введем ограничения. Нам вспышка не нужна, — отметил Андрей Травников.

Напомним, новосибирец сняла на видео очередь в строительном гипермаркете. Покупатели с елками и новогодней атрибутикой столпились у касс. Ролик был опубликован в соцсети.

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