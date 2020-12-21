«Вспышка нам не нужна»: губернатор Андрей Травников пригрозил ограничить работу торговых центров в Новосибирске из-за предновогодних очередей

Губернатор пригрозил новыми ограничениями. Фото: правительство НСО
В понедельник, 21 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании пригрозил ввести новые ограничения. Главу региона возмутили очереди в торговых центрах.
— Расслабляться нельзя. Мы ожидали, что наступит торговый предновогодний ажиотаж. На деле оказалось, что не все торговые центры готовы к наплыву покупателей. Если ситуация не изменится, введем ограничения. Нам вспышка не нужна, — отметил Андрей Травников.
Напомним, новосибирец сняла на видео очередь в строительном гипермаркете. Покупатели с елками и новогодней атрибутикой столпились у касс. Ролик был опубликован в соцсети.
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